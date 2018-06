Parv seikleb Viljandi järvel päikese jõul

Üks "Harmony Of The Seas Mini" nimelise projekti autoreid, Tallinna Autobussikoondise spordiklubi juhataja Aalo Parmas selgitas, et kaks aastat tagasi, kui suvespartakiaadil Narva-Jõesuus toimus veesõidukite paraad. "Seal sai sõiduk esimest korda vette, toona küll ilma päikesepaneelita," selgitas Parmas ja lisas, et paneel lisati parvele alles sellel suvel.