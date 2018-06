Kümneaastast sõprust hakkab tähistama valge roos

Linnavalitsuse teatel on kahe linna suhted olnud kogu aeg elavad. Tõhus suhtlemine on hoo sisse saanud kultuurivaldkonnas. Igal aastal on Kretinga kultuurihuvilised ja noored jalgpallurid käinud Viljandi hansapäevadel.

Kahe linna vahel sõlmiti sõprusleping 2008. aastal Kretingas. Ühtlasi on Kretinga on üks vanemaid Leedu linnu. Seda on esimest korda mainitud aastal 1253 ning linnaõigused sai see 1609. aastal. 1772. aastal kaotas Kretinga Poola-Leedu sõdade käigus oma linnaõigused, kuid sai need tagasi 1924. aastal.