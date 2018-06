Kõige kiiremini areneva ettevõtte omanik võttis juhtimise enda kätte tagasi

Kui varem Tartu ülikooli kantslerina töötanud Andres Liinat ametisse võeti, selgitas Arno Kütt, et niisugune samm võimaldab tal pühenduda Cleveroni tehnoloogia arendamisele. Eile ütles Kütt Sakalale aga, et praegu ettevõttele uut tegevjuhti ei otsita. Ta märkis, et töösuhe Liinatiga lõppes mai alguses ehk juba poolteist kuud tagasi.