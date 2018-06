Raju action’it armastavat filmisõpra see Soome kirjaniku Väinö Linna 1954. aastal ilmunud samanimelisel romaanil (eesti keeles on see ilmunud pealkirja «Sõjaromaan» all) põhinev linateos küll pöördesse ei aja, kuid (sõja)ajaloohuvilisele ja visuaalsest esteetikast lugupidavale inimesele on see päris kindlasti üks tänavuse aasta maiuspalasid.