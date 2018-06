Juhtkiri. Avalik huvi pole uudishimu

Esmalt tuleb mõista, et avalik huvi ei ole uudishimu. Uudishimus ei pruugi samuti midagi halba olla – paljud loevad mõnuga seltskonnauudiseid – kuid puhtalt uudishimust ei tohi inimeste privaatsusest üle sõita. Avalik huvi on teisest mastist. Väga lihtsalt öelda on avalikuks huviks tõugata elu meie ümber paremuse poole ja halba ära hoida.