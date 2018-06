Repliik. Ole enda vastu hea

See pani mind mõtlema, et inimene on ikka huvitav tegelane: ennast vaikselt oma peas nüpeldades suudab ta tuju täitsa nulli viia. Ja nagu ma iseenda puhul olen tähele pannud, ega ülesanded selle piitsutamise peale sugugi paremini välja tule, pigem vastupidi.

Seetõttu olen nüüd võtnud eesmärgiks enda vastu lahkem olla. Tõsiasi on, et kellegi teisega ei veeda sa elus rohkem aega kui endaga, ning usun, et elu on ilusam, kui sa ennast austad. Minu töö ei ole nii oluline.