Striptiisiklubi kolis Viljandist Rakverre

Osaühingu Vadred esindaja Vladislav Vallades rääkis Virumaa Teatajale, et klubi Kapriz on Viljandis suletud, sest Tartu tänava maja, milles see tegutses, vahetas omanikku.

Viljandi striptiisiklubi avati 2006. aastal Uueveski orus kunagises veskihoones. 2010. aastal kolis see Tartu tänavale hoonesse, kus nõukogude ajal tegutses piimapood ning hiljem on seal olnud nii kauplused kui söökla. Striptiisiklubi on aja jooksul vahetanud korduvalt omanikku ning osaühingule Vadred kuulus see 2014. aastast.