Kantremaa tööstusalal algas tänavaehitus

Esmaspäeva hommikul alustas ehitaja Pargi ja Planeedi tänaval vana asfaltkatte ülesfreesimist, misjärel asutakse kohe ka kaevetööde kallale. Töid tehakse nii, et tänavaid liikluseks ei suleta ja üks sõidusuund jääb autodele avatuks.

Novembrini kestvad ehitustööd hõlmavad Pärnu maantee ja Metsküla tee osalist rekonstrueerimist ning Pargi, Planeedi ja Tähe tänava täies mahus uueks ehitamist. Kavas on tänavate katte, veetrasside, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsiooni ning tänavavalgustusrajatiste ehitus. Töö tellija on linnavalitsus ja partnerina on kaasatud aktsiaselts Viljandi Veevärk.