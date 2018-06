Esilinastub dokumentaalfilm Kalju Komissarovist

Nagu sisututvustuses on filmi „Koma,“ kohta öeldud, siis ”Koma” ei ole mitte ainult kirjavahemärk vaid ka Kalju Komissarovi hüüdnimi, mille lavakunstikateedri 13. lennu tudengid talle panid. Kalju Komissarov (8.03.1946-6.03.2017) on Eesti tuntud ja tunnustatud lavastaja ja teatripedagoog. Võib julgusega väita, et pragu töötab aktiivselt meie teatrilavadel just kõige enam Komissarovi õpilasi. Ta on juhtinud Eesti Noorsooteatrit 1974-1986, Viljandi Ugalat 1989-1991, TMA lavakuntikooli 1986-1995. Ta on üks Viljandi Kultuurikolledźi asutajaid ja lavakunstide osakonna juhataja. Porteefilmis näeme Kalju Komissarovi viimaseid intervjuusid ja teda meenutavad ta õpilased ning kursusekaaslased. Filmi autorid on Maria Avdjushko ja Peeter Simm, tootja Ugri Film. Film valmis Eesti Filmi Instituudi, Eesti Kultuurkapitali ja ERR-i toetusel.