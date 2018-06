Mikk Maaten võitis BEC-autoringrajasarja teise etapi

Sarja kahe etapi järel on #5 GSR Motorsport 92 punktiga teisel kohal, kuna liider #58 Rotoma Racing on kogunud 110 punkti. BEC-sarja kolmas etapp sõidetakse Riias 19. augustil ning lõpuetapp toimub Pärnus 23. septembril.

«Lõpuks ometi läks hästi! Võitsime teise koha saanud BMW-d rohkem kui ringiga, aga lihtsalt see ei tulnud. Boksi sissesõidule on tehtud kiiruse kahandamiseks S-kurv, seal ma sõitsin vastu piirdeid ja me saime selle eest läbisõidukaristuse. Treeningul värskete rehvidega mahtusin ma sealt läbi, aga kulunud rehvide jaoks oli kiirus lihtsalt liiga suur, ehkki ma lülitasin kiirusepiiraja samamoodi sisse ja tingimused olid samad,» ütleb Maaten.

«Kvalifikatsioonis olime ülinapilt teised, sest kiireimal ringil jäi mulle kaks autot ette. Vaatasin, et aeg on 1.24, ja arvasin, et sellest ehk piisab, kuid Flash Racing oli siiski 0,047 sekundit kiirem. Suurt midagi see ei muutnud, stardis langesin korraks isegi kolmandaks, aga liider oli mul kogu aeg vaateulatuses. Seekord püüdsin sõidu ajal rehve rohkem säästa ja see õigustas ennast. Kiireimad ringid ei olnud nii head kui eelmisel võistlusel, aga rehvid kestsid rahulikult vahetuse lõpuni ja lõppkokkuvõttes olin isegi kiirem. Ernesta tegi oma töö väga hästi ära, ta oli teisest Rotoma sõitjast ringi peale 2–3 sekundit kiirem, ja mul ei tekkinud tema viimase vahetuse ajal kordagi kordagi kahtlust, et ta esikoha ära toob. Ka tiim tegi boksipeatustes jälle väga kiiret ja head tööd, mis meie võitu suure panuse andis. Ja suur tänu kõikidele toetajatele, kes pidevast ebaõnnest hoolimata ei ole lakanud uskumast minu võimetesse võidud koju tuua. Selle võidu pühendame teile!»