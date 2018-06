Galerii. Paala järvel peetud Eesti karikavõistluste etapil aerutamises saatis viljandlasi edu

Peeter Becker sõnas, et 15-aastane Kristo Maisa võistles koos aasta vanematega ning tegemist on äärmiselt andeka noormehega, kes tõsise pühendumise korral võiks tulla kas või olümpiavõitjaks. Paraku on noormees Beckeri sõnul seni olnud laisk treenija, läinud nädalal jõudis ta veele vaid ühe korra.