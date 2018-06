Galerii. Kalalaat meelitas Võrtsjärve äärde suure rahvamassi

Tartu-Viljandi maanteelt lookles keskpäeval laadaplatsini vähemalt poole kilomeetri pikkune autoderivi. Memm ja taat astusid käsikäes, kott suitsetatud angerjatest ja latikatest pungil. «Muidu on see väga tore laat, aga kalavalik võinuks suurem olla,» sõnas memm. Nagu hiljem kohapeal selgus, siis kalalette tõesti väga palju ei olnud, ehkki Võrtsjärvest ja Peipsilt pärit suitsutatud kala oli üsna mitmel letil.

Keset melu seisis vana laadahunt, Viljandis elav Henrik Kennää, kes ütles, et talle meeldivad kõik laadad ning see ei ole erand. Pealegi armastab kala süüa nii mees ise kui tema suur koeramürakas. «Mina ostsin kuivatatud meretinti, sellest saab väga head suppi. Mulle meeldib kõige rohkem Narva kala, Saaremaa leib, Šveitsi kell ja ameerika naised,» sõnas Soomest pärit mees. Pärast väikest arupidamist täpsustas Henrik Kennää, et kõige rohkem meeldivad talle ikkagi eesti naised. «Eestis peetakse palju laatu, seepärast mulle see maa väga meeldibki. Külastan kõiki laatu, mis Viljandist 100 kilomeetri raadiuses peetakse,» lisas soomlane. Laadakaupa pidas ta väga heaks ja värskeks. «Laadal pakutav kala ja liha on veidi kallim kui poes või turul, aga ma ei pane seda pahaks. Inimesed on teinud kala ja liha suitsetamisel ning vorstide ja konservide meisterdamisel palju tööd, väikseid tegijaid ja omapärast kaupa tuleks igati toetada ja innustada,» tõdes ta.