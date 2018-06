Juhtkiri. Kõik on läbi

Tervis pole naljaasi. Küll aga peab nii suure avaliku huviga kohtuasjas olema täiesti kindel, et Savisaare seisund on tõepoolest nii halb, nagu kaitsja väidab selle olevat. Arvestades, et seitsmest arstist kuus pidasid Tallinna eksmeeri üle kohtupidamist võimalikuks ning Savisaar on just kohtuistungite ajal end sageli ravinud Jõgeva haiglas, mida juhib talle lähedane Peep Põdder, on prokuratuuri kahtlused mõistetavad. Samas ei vaidle ilmselt keegi vastu, et Savisaar on tõepoolest haige. Nagu ka kohtunik tähelepanu juhtis, on talle tulnud mitu korda kohtusse kiirabi kutsuda ning pole põhjust arvata, et kiirabitöötajad oleksid kuidagi mõjutatud olnud. Küsimus on lihtsalt selles, kui haige veteranpoliitik on.