Omastehooldajad saavad peagi tasustatud lisapuhkepäevi

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt selgitas, et kui seni on riigi kulul saanud tasustatud hoolduspuhkust puudega laste vanemad või nende hooldajad, siis juba õige pea laieneb see võimalus täiskasvanud puuetega inimeste hooldajatele. Nagu ta selgitas, aiatab lisapuhkepäevade hüvitamine mõnevõrra leevendada puuetega inimeste lähedaste ränka koormat.

«Ühtlasi on see üks esimesi konkreetseid samme, et lahendada omastehoolduse probleemi, millest on saanud meie ühiskonna terav valukoht,» ütles ta.

Riiklikult tasustatud puhkepäevad toetavad Küti sõnul omastehooldajate tööelu ja annavad neile juurde vaba aega, et olla koos oma sügava puudega pereliikmega, käia temaga arsti juures ja ka iseenda akusid laadida. Viie tööpäeva pikkust hoolduspuhkust saab kasutada nii ühes osas kui eraldi päevade kaupa. Puhkusepäevi hüvitatakse neile töötajatele, kes käivad tööl töölepingu seaduse alusel ja hüvitise maksmise aluseks on töötasu alammäär. Hoolduspuhkuse taotlemisel, selle arvutamisel ja maksmisel kasutatakse lapsepuhkuse hüvitamisega sarnaseid põhimõtteid.

«Eesmärk on laiendada lähiaastail nende inimeste ringi, kellele on täiendavad puhkepäevad ette nähtud, et see ei piirduks ainult sügava puudega isikute hooldajatega,» lisas Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv, Viljandimaalt riigikogusse valitud Kütt.