Kingiks koolilt ühiskonnale

Viljandi linna külje all asuv pisike Viiratsi kool tähistab tänavu oma 25. aastapäeva. Koolipere, kes on nende aastatega välja töötanud oma identiteedi ja väärtused, loodab Viiratsis kooliharidust jagada veel vähemalt sama palju aastaid.

Vilistlasena soovin minagi neile pikka iga, et võimalikult paljud noored inimesed saaksid haridusteed alustada keskkonnas, mis väärtustab loovust, lapsepõlve ja üksteisemõistmist ning toetab õpilast igal sammul. Ehkki viimase aja tendents näitab, et pigem eelistatakse linnakoole, tean Viiratsi kooli lõpetanuna, et väikesest koolist on võimalik saada vähemalt sama hea algharidus kui suurest koolist, rääkimata muudest väärtustest, millele väikeses kollektiivis rõhku pannakse.

Nagu ütles Viiratsi kooli vilistlane Kristjan Kass kooli sünnipäevapeol peetud kõnes, saab ses koolis muu hulgas õppida iseend ja oma võimeid tundma ning neid arendada ning kuigi superkangelaseks ei saa meist ilmselt keegi, on võimalik piisava hoole ja tähelepanelikkusega maailma muuta.

Just see mittemõõdetav osa haridusest on see, mis annab väikesele koolile eelise suurte ees. Lapsena omandatud väärtushinnangud jäävad meid saatma kogu eluks. Just selles eas kogetud tähelepanu, hool ja õlatunne kasvatavad meist inimesed, kes austavad iseend, oma kaaslasi ning keskkonda. Inimesed, kellesuguseid ühiskond kindlasti rohkem vajab.

Väga oluline aspekt väikese kodukooli juures on kindlasti ka see, kuidas on võimalik lapse lapsepõlve inimlikult moel pikendada ning toetada sellega loomulikku vaimset arengut. Leian, et turvalises kogukonnas saab lapsele anda täpselt nii suure vastutuse, kui ta on võimeline kandma, ning kasvatada temast kohusetundliku ja avatud meelega inimese. Inimese, kes saab hiljem kenasti hakkama nii järgmises kooliastmes kui ka edasises elus.

JUST eelmainitud omadused on need, mis on hoidnud Viiratsi kooli alati pildil. Paljud samal ajal loodud koolid on pidanud oma uksed õpilaste vähesuse tõttu sulgema, ent Viiratsi kool paistab klasside täitumuse poolest teiste Viljandi maakonna koolide seas uhkelt silma. Ikka on lapsevanemaid, kes selle koolipere väärtusi jagavad.