Viljandi meelitab kaasmaalasi külla

13. juunil jõuab Eesti Ekspressi lugejateni kaart, mis on täis soovitusi Viljandis puhkuse veetmiseks.

Tänasest 25. augustini on võimalik iga päev kell 13 minna Vabaduse platsi äärse Kondase maasika juurest giidiga linnaekskursioonile. Ekskursiooni hind ühele inimesele on üks euro. Giidideks on Viljandi gümnaasiumi õpilased ja kultuuriakadeemia üliõpilased ning nad räägivad eesti ja inglise keelt.