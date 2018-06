Memme-taadi peole tuldi neljast maakonnast

Kõigile head peotuju soovides avaldas ta lootust, et see kena traditsioon, mis nelja maakonna vahel ringleb, jääks püsima veel kauaks ja kui jõutakse ringiga taas Viljandisse, oleks Viljandi veelgi kaunim ja ilm vähemalt sama ilus.

Üle kahekümne aasta kestnud peo traditsioon on, et iga nelja aasta järel kordub peo korraldaja. Korraldusmeeskonna juht Sirje Fedjuki sõnul on see hea, sest nii ei teki ka korraldajates väsimust ning pidu püsib alati värske, sest ideid tekib neljas maakonnas kindlasti rohkem, kui ainult ühes.