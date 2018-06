Arvustus. Betoonlaval segati kolme žanri

Jääb üle ainult imetleda Eesti Kontserdi mängulusti ja julgust trotsida etenduses osalejate logistiliselt keerulist ühel ajal ühte punkti toimetamist ning panustada üsna kulukale produktsioonile. Aga muidugi on tore, et selleks punktiks valiti Viljandi.

"Carmeni" traagiline lugu on kindlasti hittooper ja seda teenitult, Georges Bizet’ ajatu muusika on teemakohaselt kirglik ja meloodia- ning varjundirikas, sobides suurepäraselt esindama klassikalist arutlust lämmatava kire kui sellise üle. Erinevaid tõlgendusvariante on tohutult, näiteks naaberlinna Vanemuises on „Carmen“ lavale toodud vähemalt neli korda, Estonias juba üle kümne. „Carmeni“ meloodiaid on kasutatud ka rohketes telereklaamides.

Möödunud aastal Saaremaa ooperipäevadel esimest korda lavale toodud džässooper „Carmen“ jõudis Viljandisse veidi täiendatud versioonis. Nimiosa kehastasid samaaegselt Sofia Rubina-Hunter ja Marita Weinrank (Eesti Rahvusballett). Kütkestav Sofia Rubina-Hunter on suurepärane ja nüansirikas laulja, kes võrdlemisi julged, kuid igaks juhuks mitte ülemäära eksperimenteerivad džässarranžeeringud oma suurepärase hääleaparaadiga väga professionaalselt välja vedas. Tema esituses oli mustlastüdrul Carmen just täpselt nii isepäine, vaba ja enesekindel kui vaja. Tõsi, Rubina-Hunter on eelkõige laulja ning kuigi väga hea laulja, on tema näitlejavõimetel veel arenguruumi. Lauldi inglise keeles.

Mängiti lauluväljaku ovaalsel betoonosal. Publik oli jagunenud laulukaare alla ja tavalistele pinkidele. Kuna vabu kohti oli ohtralt, siis kasutasin parema saundi huvides korraldajate lahket luba ringi liikuda. Laulukaare all, kus oli küll märgatavalt kallim tsoon, ei olnud võimalik sõnadest ka parima tahtmise korral aru saada, tavatsoonis seevastu oli võimendus detailsem ja ka sõnad õnneks kergesti eristatavad. Kuidas oli VIP-tsooniga, jäi seekord testimata. 360-kraadist etendust ongi muidugi keeruline kvaliteetselt helindada, mitte et see vabandus lohutaks kuidagi neid, kes juhtusid istuma korralikust heliväljast väljaspool.

Minu jaoks oligi etenduse kõige tugevam osa muusika. Muusikajuht, dirigent ja arranžeeringute autor Siim Aimla oli teinud tähelepanuväärse töö, mida esitas meisterlikult ja nauditavalt Estonian Dream Big Band koos erinevate solistidega. José rolli jagasid René Soom (Rahvusooper Estonia) ja Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett). Soom on „Carmeniga“ vägagi tuttav, Vanemuises näiteks laulis ta paari aasta eest toreadoor Escamillo rolli.

Soom oli talupoisist seersandi rolli väga hea valik, laulis džässi ooperilaulja võtmes ning mõjus igati usutavalt ka lavalises liikumises. Kui võimas tema hääl tegelikult on, tuli eriti hästi esile pärast seda, kui vahetult peale tema aariat alustas oma etteastet arusaamatutel kunstilistel põhjustel Escamillo osa etendav Kristjan Kasearu, kelle kriiskav üheplaaniline vokaal mõjus pärast Soomi sügavat ja hästi läbitunnetatud esitust kuidagi eriti kohatuna.

Tundub, et selle versiooni põhjal ei olnud inimestel, kes pole varasemalt kursis XIX sajandi Sevillas hargnevat José ja Carmeni looga süžeest võimalik kuidagi aru saada. Originaali neli vaatust oli lühendatud kaheks, mis kestsid koos pooletunnise vaheajaga kokku kaks tundi. Pooletunnine vaheaeg oli ilmselgelt liiast, esimese vaatuse lõpus vaikselt tekkima hakanud atmosfäär jõudis selle ajaga ilmselgelt haihtuda.

Viljandi lauluväljaku betoonovaal on aukartustäratavate mõõtmetega lava. Selles oli nii nõrkus kui ka tugevus. Ühest küljest andis see tublisti ruumi ja õhku, teisalt oli ilmselgelt keeruline kogu seda pindala tegevuse ja eriti veel enam-vähem mõtestatud või vähemasti visuaalselt atraktiivse tegevusega täita. Edev valuvelgedega BMW kabriolett koos Escamilloga sai igal juhul betoonist lavale tiiru peale teha, eks proovi seda Estonias järgi teha!

Vaba õhu dünaamilisel naturalismil on palju plusse, aga on ka miinuseid ja ma ei pea silmas sääski. Don Jose sugestiivse aaria ajal lõikus selja tagant kõrva korraga mingi veider klaasikõlin ja arusaamatud mütsud. Selgus, et prügifirma oli valinud just selle hetke pilgeni täis konteinerite kärarikkaks tühjendamiseks. Puudus veel, et trimmeritega töömehed oleksid murule rünnaku korraldanud.