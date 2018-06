Saarlanna mahutas emade taeva telki

««Mamas’ Heaven» on tegelikult moodultoad,» lausus samanimelise ettevõtte asutaja Sigrid Jaanus. Telk on ajutine lahendus, sest suvi jõudis kätte, aga moodultoad pole veel valmis.

Ettevõtte rajamiseks sai ta julgust küsitlusest, millele vastanud 1200 emast 800 olid arvamusel, et väliüritustel pole võimalik hõlpsalt lapse eest hoolitseda. «On küll perekesksed üritused, aga samas pole võimalust beebiga omaette olla,» ütles Jaanus. Ja lisas, et üks asi on muidugi imetamine, aga vahel on tahtmine vihma, tuule või päikese eest varju minna.