Pühapäevane rattaralli muudab liikluskorraldust

Rattaralli võistluskeskus asub Posti tänava Väikese ja Kõrgemäe tänava vahelisel lõigul ning korraldajad paluvad, et inimesed selles piirkonnas sõidukeid laupäeval kella 23-st pühapäeval kella 17-ni ei pargiks.

«Laupäeva õhtul algab Posti ja Väikese tänava ristmiku kõrval platsil võistluskeskuse linnaku ehitus ning pühapäeval kell 7.30 teeme algust stardikoridori aedade paigaldamisega,» andis selgitust üks Mulgi rattaralli korraldusmeeksonna liikmeid Kristjan Kivistik. «Seega kui autosid tänavatel ei ole, ei pea me kedagi ka hommikul vara üles äratama, et auto eest ära ajada,» lisas ta selgituse.

Pühapäeval kell 12 algava võistluse programmi kuulub ka lastesõit, mille algus on kell 12.25, ning võistlused kestavad umbes kella 14-ni. «Lastesõitude tõttu on meil palve, et Väikese ja Eha tänava elanikud selleks ajaks autod mujale pargiks, näiteks Mäe tänavale või Posti tänavale alates Eha tänava ristmikust,» lausus Kivistik.