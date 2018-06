Liba-Sakala. Maakonna loomad võtavad vabariigi juubeli aastat tõsiselt

Põdrad tahavad aasta lõpuks suudelda ja kallistada 100 Eesti inimest. See on nende kingitus Eesti Vabariigi juubeliks.

Eesti Vabariigi juubeli aasta on jõudmas poole peale ning seetõttu on paslik vaadata, kusmaal on Viljandimaa loomad ja linnud selle suursündmuse tähistamisega.