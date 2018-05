Viljandis on suve jooksul palju põnevaid ja hästi korraldatud üritusi. Hansapäevad teeb nende seas eriliseks meie kogukonnavaim. Enamik üritusi, mis täna ja homme aset leiavad, on priid ning viljandlaste endi korraldatud. See on meie inimeste pidu, meie enda tehtud, meile endile ja külalistele nautimiseks.

Vaatasin tänaõhtuse kohvikuöö kava ja mul on erakordselt hea meel, et meie seas on nii palju toredaid inimesi, kes on valmis avama oma koduvärava või -ukse võhivõõrastele, et pakkuda neile maitseelamusi. Kohvikuööl osalejad kehastavad täpselt sellist kogukonnavaimu ja ettevõtlikkust, nagu ühes Viljandi-suguses linnas olema peab. Me valmistame üksteisele rõõmu lihtsate asjadega.

UUE JA PÕNEVA asjana hansapäevade programmis toon välja homme õhtul toimuva džäss­ooperi «Carmen Loves Jazz» etenduse lauluväljakul. See on Viljandis täiesti uutmoodi sündmus. Loodame, et tipptasemel muusikateatri suvisesse Viljandisse toomine muutub kiiresti traditsiooniks.

Hoolimata sellest, et hansapäevadest on aastate jooksul kujunenud keskajapeo asemel tõeline kogukonnafestival, ei ole me oma traditsioone unustanud. Juba täna pärastlõunal võtab vanalinna tänavatel koha sisse üle 300 kaupleja, kes toovad siia head omatehtud kraami. Just kauplemine on see, mis tegi viljandlased hansaajal rikkaks, ja vaadates praeguste Viljandi ettevõtjate poole, näen, et see vaim ei ole sajanditega kadunud.

Meile saabub palju külalisi. Meid on tervitama tulnud Viljandi sõpruslinnade esindajad Valmierast Lätis, Kretingast Leedus, Porvoost Soomes, Ahrensburgist Saksamaal, Ternopilist Ukrainas, Thelavist Gruusiast, Härnösandist ja Eslövist Rootsis. Oleme külalislahked võõrustajad ja näitame kaugelt tulnutele parimat, mida Viljandil on pakkuda.

Kutsun Sind üles osa võtma kõigest, mida hansapäevad pakuvad. Sööme, joome ja pidutseme hästi, aga peame piiri ja arvestame oma kaaslinlastega.