Isamaa ja Res Publica Liit tuleb Ugalasse nime lühendama

Isamaa ja Res Publica Liidu juhatus on teinud suurkogule ettepaneku anda parteile uus nimi ning ristida see Isamaaks. Sama nime kandis erakond 1990. aastate keskel, kuid pärast mitmeid liitumisi teiste erakondadega on kantud nime Isamaaliit ning praegu Isamaa ja Res Publica Liit.