Vaene kunstnik oleks väga tahtnud akent ära parandada. Ning puid ja süüa osta. Aga selle asemel seadis ta sammud värvipoodi. Ta maalis triumfikaart, sest talle tundus, et selle pildi eest võib mõnelt metseenilt head raha saada. Seejärel kandis ta lõuendile bulvari ääres seisvaid raagus plaataneid, sest näis, et need võiksid kellelegi meeldida. Siis pani ta molberti üles vihmast uhutud Seine`i ääres. Äkki soovib keegi seda maali?