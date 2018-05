Paar aastakümmet vana aed on lagunenud ja näeb üsna kole välja. Tänavu saab selle esikülg vahetatud, kuid ülejäänud osa ei muutu.

​Viljandi linnavalitsus sai nädal tagasi projekti, et rajada sõudeellingu ja Ranna puiestee vahele miljon eurot maksma minev kahe väljakuga spordiplats. Ehitamiseks raha linnal aga pole ja kitsikus on suisa nii suur, et kunstmuruväljaku võrkaeda saab uuendada vaid ühest küljest.