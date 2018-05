Neljapäev tuleb veidi jahedam

Öösel on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub loodest põhja ja kirdesse ning puhub 5–10 meetrit sekundis ning soojakraade on öösel oodata 8–13.

Neljapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 4–9 meetrit sekundis pärastlõunal tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on oodata 14–20 kraadi.