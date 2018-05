Juhtkiri. Kuhu kaovad kadunukesed?

Pärast üleeilses Postimehes ilmunud uudist Ruhjas õnnetusse sattunud matusebüroo väikebussist on mitme Eesti krematooriumi esindajad kinnitanud, et välismaalastele teenust pakutaksegi. Ühegi krematooriumi juht ei võtnud omaks aga seda, et too vastu tänavapiiret põrutanud külmutusseadmeta auto, milles pealtnägija kinnitusel oli kaheksa või üheksa kotti pakitud laipa, oli teel tema ettevõttesse või et ta ajaks äri sünge saadetise teele pannud Valmiera matusebürooga Ritus. Ka Viljandis tegutseva Felkremi töötaja ütleb tänases Sakalas, et üksikuid inimesi siia välismaalt tuhastamisele tuuakse, kuid kindlasti mitte kuhjade kaupa.