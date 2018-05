Algas «Teeliste kirikute» hooaeg

Algatuse eesmärk on tutvustada nii kohalikele reisihuvilistele kui Eestisse tulnud turistidele suvel pikemalt avatud kauneid ning paljuski ainulaadseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid.

«XIII sajandist on pühakojad olnud Eesti kultuuri lahutamatu osa. Sageli on üks linna, valla ja küla vaatamisväärtustest selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud müürid hoiavad eneses kunstiväärtusi. Seepärast võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa olulisteks turismisihtkohtadeks ja kohalikeks vaatamisväärsusteks,» on kirjas kirikute nõukogu läkitatud pressiteates.