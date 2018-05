Plaan seda kesklinna ehitada on minu arvates ärimeeste ja linnaisade koostöö, aga järveäärne on igal juhul sobivam variant. Selle veekeskusega on natuke juba piinlikuks läinud. Ma olen tõesti kahe käega järveäärse veekeskuse poolt. Miks peaks kõik kesklinnas koos olema? Kaubamajad ja spordihoone ... Parkimiskohti ei ole ju niikuinii. Järve ääres on ruumi palju ning rohkelt võimalusi turismi arendada. Elu hakkaks käima nii suvel kui talvel.