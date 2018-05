(Filmiarvustus) Läägesse sousti uppunud mõttetera

Ühelt poolt on lugu ja selle sisse punutud mõte väga inimlikud ning puudutavad meist peaaegu igaüht. Kõik me oleme kunagi olnud rõõmsameelsed põngerjad, kes pole inimliku õelusega kokku puutunud. See on ilus aeg, kui inimene veel ei karda teha ja öelda seda, mida päriselt mõtleb. Lapsed on siirad ja ekspressiivsed ega põe mingeid lollakaid komplekse. Kogu see jura ronib mätashaaval meie õlule aastatega ning muudab elamise vastikult ebamugavaks. Piisab koolivahetunnis kõigi teiste õpilaste ees poetatud õelast nähvamisest, kui enesehinnang saab esimese hoobi, ning kui käivitub keskmisest mustem stsenaarium, on inimkonna trööstitutes ridades üks katkine, ebakindel ja sisemistes hingepiinades indiviid juures.