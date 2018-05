Heategu iseendale algab kettaid lennutades

Kuni septembrini on Viljandimaa erinevais paigus tegevusi, mille eesmärk on arendada teadlikult liikumisharjumusi. Samas saab tutvuda sarnaste huvidega inimestega ja avastada huvitavaid paiku.

Juunis on kavas ringtreening Paistu välijõusaalis, juulis on matk Õisu matkarajal ning augustis rulluisutatakse Kõidama pargis. Septembris on kaks üritust, üks neist on matk rohelise raudtee matkarajal ja teine matk Viljandi linnas.