Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub mõõdukas kirde- ja idatuul ning sooja on oodata 3–9 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on reedeks oodatra 18–24 kraadi.