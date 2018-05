Eriolümpialased müttasid Viljandi kustmurul

Eriolümpia spordidirektor Siret Kruk tõdes, et Viljandi Tulevik on nende organisatsioonile saanud aastatega südamesõbraks. «Meil on selle üle siiras heameel! Kõigis meie asutustes on jalgpall väga populaarne ning seda turniiripäeva oodatakse pikisilmi, võistkondadesse pääsemiseks on tugev konkurents. Usun, et Tulevik on valmis meid ka järgmisel aastal võõrustama. Koostöö klubiga on meil väga hea ja tuleme Viljandisse suure rõõmuga,» kõneles ta.