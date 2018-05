Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 meetrit sekundis. Sooja on 20–26 kraadi.

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 1–7 meetrit sekundis. Sooja on 8–13 kraadi. Teisipäeva päeval pilvisus tiheneb ning pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, on äikesevõimalus.