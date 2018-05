Iris Oja ja Kadri-Ann Sumera harutavad Mart Saare varjul pärandit

Esimesel plaadil on kaastegev ka laulja Taavi Tampuu. Esikplaadi 33 laulust on 11 esmasalvestused ja veel mitmeid, mille ainus teadaolev salvestus on raadio arhiivi sügavustes.

Sumera leiab, et ilma Mart Saareta on keeruline eesti muusikalugu ettegi kujutada - koos Tobiase ja Elleriga oli ta üks meie omapärase muusika alusepanijaid, üks esimesi julgeid, kes rajas omale tee üksildasest metsatalust suurlinna Peterburi ja seal tagasi, oma kodumaa kultuuri looma ja sellele oma nägu kujundama.

Mart Saare teoste nimekirjas on üle 150 tervikuna säilinud soolo- ja ansamblilaulu klaveri saatel - seda on seni enim eesti muusikas. Mitmed tema lauludest on jõudnud eesti lauljate standardrepertuaari ja korduvalt salvestatud, kuid enamus on teenimatult vähe tuntud ja suur osa, enamasti rahvaviise kasutavatest lauludest siiani üldse salvestamata.