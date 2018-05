Sakala stuudio. Äratasunud risk toob au ja kiituse. Praegu aga ...

Seekordses Sakala stuudios arutlevad peatoimetaja asetäitja Marko Suurmägi ja arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe neljapäevase lehe juhtkirja jätkuks, kas see oli ikka õnnetus, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) tunnistas suurejoonelisest linnasüdame uueks ehitamise projektist euroabikõlblikuks vaid kolm tänavat ja Vabaduse platsi.

Niimoodi kahtlemise põhjus on lihtne: EAS-i kõige positiivsema otsuse korral tulnuks linnal omalt poolt leida ligikaudu 1,2 miljonit eurot. Hea küsimus on aga, mille arvelt see saanuks tulla.