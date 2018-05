TÜRI Viljandimaa tippaednikud löövad laineid lillelaadal

Muu hulgas pakub ta selliseid uudseid kultuure nagu toompihlakas ja söödav kuslapuu. Viimati nimetatu on Zimmeri sõnutsi tänavu moepõõsas, millest rajatakse mõnel pool ka suuremaid istandusi. Kultuur pärineb Siberist ja Kaug-Idast ning varajasel kevadel võib see esimesi maitsvaid marju anda juba mai lõpul. Seega on see kõige varajasem marjakultuur Eestis. Söödava kuslapuu marjadest saab teha head moosi ja mahla.