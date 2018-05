Kaamera, nuppakordion ja sületäis soojust

Ühes Männimäe paneelmajas elab pealtnäha täiesti tavaline pensionäride paar. Marju Sats on elupõline lasteaiakasvataja ja Jaan-Eevart Nõges tunneb katlamajade hingeelu. Tööd on aga elu jooksul küll tehtud ning nüüd on aeg lustida. Teie ees on musikaalsed juutuuberid, kelle aina tuntust koguvad klipid sünnivad hubase korteri kitsukeses magamistoas.