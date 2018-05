Õnnetuspaikadest viidi kolm inimest haiglasse ja kolm politseisse

Reedel kella 7.45 paiku sai politsei teate, et Viljandis Reinu teel on kaks sõiduautot kokku põrganud. Esialgsetel andmetel kaotas Opeli roolis olev naine hetkeks tähelepanu ning sõitis tagant otsa vasakpööret sooritama asunud sõiduautole Audi.

Kokkupõrke järel tundis Audi juht kaelas valu ning meedikud viisid ta Viljandi haiglasse tervisekontrolli. Eluohtlikke vigastusi tal ei tuvastatud ning pärast esmaabi lubati ta kodusele ravile. Korrakaitsjad tuvastasid sündmuskohal, et mõlema auto juhid olid kained.

Politseinikud selgitasid välja, et alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta 41-aastane mees oli Sultsi–Abja-Paluoja maantee 17. kilomeetril kurvi läbides kaotanud kontrolli oma sõiduvahendi üle ning põrutanud sellega kraavi, kus auto katusele paiskus. Joobes juht sai õnnetuses viga ning meedikud viisid ta Viljandi haiglasse.

Samal ööl kella 1.45 paiku teatati häirekeskusele, et Viljandi vallas Tartu ja Viljandi maantee 67. kilomeetril on sõiduauto teelt välja sõitnud. Politseinikele tunnistas Fordi juht, et oli sirgel teelõigul sõites rooli taga tukastama jäänud, auto üle kontrolli kaotanud ning üle vastassuunavööndi vasakule poole teelt välja sõitnud. Autos üksi viibinud kaine ja juhtimisõigusega juht sai õnnetuses viga ning meedikud viisid ta Viljandi haiglasse.