Keskkonnaamet kutsub kasetriibikut märkama ja temast teada andma

«Tavaliselt tehakse pisiimetajate seiret augustist oktoobrini, mil nende arvukus ja tabamise edukus on kõige suurem, ent tõenäosus kasetriibikut sel ajal kinni püüda on vastupidi väga madal, sest tema on liikuvaim maikuus pärast pikast talveunest ärkamist. Viimasel kahel aastal keskendutigi kasetriibiku otsingutele kevadel ja tulemused olid rõõmustavad: üle-eelmisel kevadel tabati 17 ja möödunud kevadel 15 isendit,» selgitas keskkonnaameti liigikaitse büroo liigikaitse peaspetsialist Katrin Kaldma.