Kettagolfi mängijad tegid mäe ilusaks

Kohaliku kettagolfi klubi juhatuse liige Mats Tõhk rääkis, et see plaan hakkas idanema juba kaks ja pool aastat tagasi, kui sealtkandi mehed võtsid osa oma esimestest maakonna meistrivõistlustest, mis peeti Mustlas. Jutt jäi, et kunagi jõuab see sündmus Karksi-Nuia, ja nüüd ongi aeg käes.