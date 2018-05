Terve nädal käis suur torditegu

Nii saigi reedel hilisööni küpsetatud ja kaunistatud. Ühe öö said tordid külmas ka seista ning nüüd jääb loota, et need sai poodides emadepäevaks maha müüdud. „Nad olid ju kõik saadaval,“ ütles Putnik ja tähendas, et naistepäev ja emadepäev on kaks sellist suuremat tordipäeva. Möödunud isadepäeval proovisid nad ka selle tordipäevaks muuta. „Me ei ole kunagi seda teinud, aga seekord tegime isadepäeva eel reklaami ja tegime isade teemalisi torte. Täitsa läksid. Ei saa öelda, et poleks ostetud,“ ütles ta ja lisas, et võib olla isadepäev on veidi tagasihoidlikum, aga tordipäev siiski.