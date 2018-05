Klient: ongi otsas!

Mitte et liha oleks kaupluses vähe olnud, aga ostjaid oli ilusa ilmaga nädalavahetusel väga palju. Suurem müümine läks lahti juba reedel ja täna kella 11-ks haigutas lettidel värske liha koha peal tühjus.

Klienditeenindaja sõnul oli omanik lubanud küll vaadata, ehk saab miskit juurde tuua, kuid praegu tuli üha järgmistele sisseastujatele käsi laiutada ja tõdeda, et kui muidu ehk räägitakse, et raha on vähe, siis ilusa ilmaga grill-liha ostmiseks seda ikka jagub.