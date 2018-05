Saabuva nädala sündmused võtsid enda kätte gümnasistid

Viljandi gümnaasiumi õpilasesinduse president ja „Gümnasistide nädala“ peakorraldaja Kirke Katariina Siimso sõnul on põhiliseks eesmärgiks sellega nende kooli ning gümnasistide rohkem linnapilti toomine. „Et ka linnrahvas näeks, et noored tahavad ise teha, luua, vastutada ning linnale anda ja pakkuda,“ ütles ta.

Teiseks eesmärgiks on tuua noorte ja ka teiste linnaelanikeni nädal, mis on täis lõbusat ajaveetmist värskes õhus, kus inimesed saaksid kokku.

Esmaspäeva õhtupoolikul antakse kõigele sellele avapauk gümnaasiumi ees, kus esineb noortebänd Fuqtualiga. Kohe pärast seda, kell 19.00 algab Öö-orienteerumine, mis toimub juba viiendat korda.

Teisipäeval on Viljandi gümnaasiumi solistide kontsert ning kolmapäeval kunstmuruväljakul kultuuriakadeemia ja gümnaasiumi spordipäev, millest on oodatud osavõtma mõlema õppeasutuse noored. Õhtul leiab koolimaja hoovis aset eelmisel aastal populaarseks saanud Kivi-Paber-Käärid turniir, mille korraldamisel on gümnaasiumile appi tulnud noortekollektiiv VLND.

Järgmisel õhtul ootab viljandlasi Lennukitehases kinoseanss, kus näeb Wes Andersoni mängufilm „Koerte saar“. „Kinoseanss on vaatajatele tasuta ning kohti jagub seal vaid sajale kiiremale tulijale,“ märkis Siimso.

Nädala naelaks on reedel Velokulg, millele jalgratturid stardivad gümnaasiumi eest reedel kell 19. Sinna soovitab asja eestvedaja kindlasti lisaks töökorras rattale võtta kaasa ka jalgrattakiiver. Trassi pikkus on 15,7 kilomeetrit, mistõttu tähendasid korraldaja ei see pruugi olla jõukohane lastele. Seega paluvad nad mõelda, kas pere noorimad liikmed suudavad kolonnis turvaliselt kaasa liikuda.