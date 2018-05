Kolmandad on lutitalled

Teinekord võib sooja saamiseks ja ema selga ronida, nagu on teinud üks Murese talu lambatall.

Murese lambatalus on sel aastal peenikest peret rohkesti, sest hulga uttesid on saanud endale kolmikud talled. Perenaise Mirja Armi sõnul on küll tore, kui kari kasvab, ent tallede lutitamine toob mõneks ajaks ka hulga tööd juurde.