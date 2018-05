Galerii. Lapsed jooksid võidu ümber Paala järve

Tervisespordiklubi Joosu eestvedamisel kevaditi ja sügiseti asetleidev Paala järve jooks toimus täna 69. korda ja kui sai registratuurist uuritud, kui palju on osavõtjaid, tuli sealt esmalt vastus, et tõesti väga palju. Rekordaastatel on osavõitjaid olnud üle viiesaja ja seegi kord võis rõõmu tunda mitmesaja jooksulapse üle. Stardis oli neid alates päris pisikestest, kes osalesid tillujooksul, kuni 12-aastaste poiste ja tüdrukuteni välja.