Karussellid võtsid kiljuma

Sõbrannaga tivolis aega veetnud kümneaastane Nele-Liis viipas Aladini vaibast inspireeritud atraktsioonile ja ütles, et on seal varem mitu korda käinud, aga kõrgel kiigel midagi nii erilist pole, et ta sinna uuesti kipuks. Sõbratar Kristiniga valis ta hoopis karusselli moodi atraktsiooni, millel lustida. Praegu küsitakse ühe karusselli pileti eest neli eurot, aga tüdrukud oskasid öelda, et varem on see maksnud ka kaks.