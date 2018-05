Noormees rääkis endale välja suve Saksamaal ja tema kooliõde sai tänu teadmistele reisitoetust

Ta jutustas, et eelmisel aastal käisid Viljandis ühe Saksa maavalitsuse esindajad ja ta sai mõnega neist jutule. «Sealt see hakkaski,» sõnas noormees, kes pakib oma asjad juba juuni keskel ning tagasi Eestisse tuleb alles 31. augustil. «Paar nädalat käin ilmselt seal koolis ka,» tähendas ta ja lisas, et edasi läheb hobusetallidesse ja siis turismiasutusse ning lõpuks sinnasamasse maavalitsuse, mille inimestega ta juba on tuttav. «Seda mõtet ei ole, et terve suvi eemal ....» alustas Palmiste ja jätkas, et pigem on need kaks ja pool kuud head iseseisvaks hakkamasaamiseks.