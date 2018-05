Kahe väikese veekeskusega maha saanud Mulgi valla juht Peeter Rahnel on küpsetanud valmis plaani, et Mulgi vald võib võtta Viljandi Jakobsoni kooli ujulast millegi samasuguse ehitamise enda peale, kui linnavalitsus on ettepanekuga nõus ja annab selleks raha.