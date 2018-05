Lapsed jooksid staadionil eakaaslaste abistamiseks

Jooksu avanud kooli õppejuht Laido Valdvee rääkis, et täna võivad õpilased rõõmu tunda liikumisest ja samas toetada eakaaslasi, kes ei saa niimoodi joosta nagu nemad. Teatejooksu korraldati üle Eesti ja sellest võttis osa rohkem kui 12 000 last. Ettevõtmise fookuses oli Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juurde ratastoolikasutajatele sobiva mängu- ja treeningpargi rajamine. Jooksus osalevate IV–IX klassi laste särkidel oli kirjas telefoninumber, millele helistades on võimalik annetada pargi rajamiseks seitse eurot. Haapsalu rehabilitatsioonikeskuses saab igal aastal ravi ligikaudu 3500 patsienti, kelle liikumisvõime on vähenenud või täielikult kadunud. Rajatav park on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanud patsientidele ning sealsed teed, pinnas ja kasutatavad treeningseadmed on loodud, võttes arvesse ratastoolikasutajate vajadusi. «Pargi rajamisega soovime leida lahenduse kolmele suurele probleemile: luua puudega lastele ligipääsetavad mängimisvõimalused, tagada treeningvõimalused liikumispuudega täiskasvanutele ning tekitada ratastoolikasutajatele arendavad tasapinnad, mis oleks seotud ühtseks tervikuks mänguväljaku ja treeningseadmetega,» ütles keskuse juhataja Priit Eelmäe.

FOTO: Marko Saarm